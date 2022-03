Cameron Diaz in versione… selvaggia! Le confessioni dell’attrice: “non mi lavo neanche la faccia”

SportFair

La vita dei personaggi famosi, dello spettacolo in particolare, non è sempre come ce la immaginiamo. Essere sempre sotto i riflettori costringe molti di loro a dover essere sempre in ordine, pettinati, truccati e ben vestiti.

Una vita che a molti sta stretta, come nel caso di Cameron Diaz. L’attrice, quasi 50enne, però, adesso si sente finalmente libera. Come raccontato in un’intervista nel podcast della BBC Rule Breakers, la cura del suo aspetto, una volta lasciatasi alle spalle Hollywood, non è un pensiero fisso.

“Negli ultimi otto anni sono come una selvaggia… sono una bestia!. Sono stata vittima di tutta l’oggettivazione e lo sfruttamento della società a cui sono soggette le donne. Ho vissuto tutto sulla mia pelle in determinati momenti. È difficile non farlo, è difficile non guardare te stessa e giudicarti rispetto ad altri indicatori di bellezza, e penso che questa sia una delle cose più gravi… Negli ultimi otto anni però ho cancellato tutto. Sono diventata un animale selvatico, come una bestia!“, ha affermato.

“Non mi importa nulla, è davvero l’ultima cosa che penso nella mia giornata, non mi importa di come appaio. Non faccio letteralmente nulla. Non mi lavo neanche mai la faccia. In questo momento non faccio alcuno sforzo in quel senso. Mi interessa solamente essere forte. Questo è importante. Sento che i 50 anni sono diversi dai 40″, ha aggiunto Cameron Diaz, che adesso di occupa di vini.