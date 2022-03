Marc Marquez salta il Gp d’Indonesia: brutta caduta nel warm up, trasportato in ospedale | VIDEO

SportFair

Il Gp d’Indonesia non ha sorriso a Marc Marquez sin dai primi giorni di prove libere. Lo spagnolo è stato protagonista di diverse cadute sul circuito di Mandalika e ieri non è riuscito ad accedere alla Q2, dovendosi accontentare di partire da lontano nella gara di oggi.

La gara di oggi, però, Marquez non la disputerà, perchè nel warm up andato in scena nella notte italiana è stato protagonista di una spaventosa caduta. Lo spagnolo della Honda ha avuto un terribile high side a seguito del quale è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti. Marquez si è alzato sulle gameb, ma in evidente stato confusionale. La TAC ha dato esito negativo, ma lo spagnolo è stato dichiarato unfit.

“Abbiamo pensato che ha avuto un trauma piuttosto forte. E’ alla terza caduta, ha preso un colpo forte alla testa e per precauzione è meglio non correre oggi. Tutti abbiamo lo stesso parere ed è così“, ha dichiarato Alberto Puig ai microfoni Sky.