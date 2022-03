Brutta caduta per Federica Brignone: l’azzurra out ad un passo dal traguardo del gigante di Are [VIDEO]

SportFair

E’ andata in scena la prima manche del gigante femminile di Coppa del Mondo di sci di Are. L’Italia sorride a metà: Marta Bassino è seconda, con 3 centesimi di svantaggio sulla leader provvisoria, Petra Vlhova, mentre la sua compagna di squadra, Federica Brignone è uscita dalla gara ad un passo dal traguardo finale.

L’azzurra, scesa oggi per prima, si è agganciata ad un palo con un braccio a pochissime porte dalla conclusione ed è finita rovinosamente a terra. Federica Brignone non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze: si è subita rimesso in piedi, sfogandosi anche in un urlo di rabbia.

Al terzo posto c’è la leader di specialità sara Hector a 29 centesimi che precede la svizzera Michelle Gisin, la francese Tessa Worley e la statunitense Mikaela Shiffrin.