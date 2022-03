Gp del Qatar da dimenticare: Bagnaia scivola e fa fuori Jorge Martin [VIDEO]

SportFair

La stagione 2022 non inizia in maniera brillante per Pecco Bagnaia, uno dei maggiori favoriti al titolo Mondiale. La pressione si è fatta sentire: il ducatista ha faticato nei giorni scorsi in pista a Losail e l’esordio in pista è andato meglio.

A poco più di 10 giri dal termine del Gp del Qatar, con la Honda sempre in testa, Bagnaia ha perso il controllo della sua moto nel tentativo di superare Jorge Martin, scivolando e facendo fuori anche il suo collega spagnolo.

Moto distrutte, ma piloti fortunatamente senza conseguenze.