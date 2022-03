Brutte notizie in casa McLaren: Daniel Ricciardo positivo al Covid, a rischio la sua presenza al Gp del Bahrain

Brutte notizie in Bahrain per la McLaren: Daniel Ricciardo è risultato positivo al Covid-19. Il pilota australiano ha accusato qualche fastidio nella giornata di mercoledì e per questo motivo ha effettuato un tampone, che ha dato esito positivo.

Ricciardo è quindi in isolamento e dovrebbe essere ‘liberato’ giusto int empo per il Gp del Bahrain, il primo della stagione 2022, in programma il 20 marzo sul circuito di Sakhir.

Ricciardo quindi salta il resto della sessione di test invernali di F1, in corso in Bahrain: sarà Norris a continuare il lavoro in pista sulla MCL36.