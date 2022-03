Bronzetti-Kalinskaya, vittoria per ritiro: l’italiana vola agli ottavi di Miami senza giocare

SportFair

Ottime notizie per Lucia Bronzetti, la tennista italiana impegnata al Masters 1000 di Miami. Entrata come lucky loser, la riminese è riuscita a staccare il pass per gli ottavi di finale, si tratta di un risultato già molto importante. Decisivo il forfait della russa Anna Kalinskaya, l’italiana ha superato il turno senza scendere in campo.

Lucia Bronzetti sarà in scena lunedì 28 marzo contro l’australiana Daria Saville, nella sfida degli ottavi di finale con l’obiettivo di togliersi ancora tante soddisfazioni. Avanza senza giocare anche Naomi Osaka, decisivo il ritiro della Muchova.