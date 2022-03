Cestista americana arrestata per droga in Russia: il fermo rischia di aumentare la tensione tra Mosca e Washington

SportFair

Una situazione fuori dal campo che riguarda anche il mondo del basket. Nel dettaglio le autorità russe hanno arrestato una cestista americana. Si tratta un’atleta due volte campionessa olimpica, è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti, probabilmente di una sigaretta elettronica e di olio di cannabis.

L’americana è stata fermata alla dogana dopo un volo in arrivo da New York e rischia potenzialmente da 5 a 10 anni, l’arresto potrebbe aumentare la tensione tra Mosca e Washington per la guerra in Ucraina.

Secondo i media russi si tratterebbe della 31enne texana Brittney Griner che gioca con la squadra dei Phoenix Mercury nella Nba femminile.