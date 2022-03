Bochum-Monchengladbach interrotta: guaralinee colpito alla testa

SportFair

Nelle partite di calcio ne succedono di tutti i colori. Dopo l’invasione di campo di ieri, di un tifoso che durante la partita dell’Everton, si è legato al palo di una porta, ecco un altro episodio che fa discutere.

La partita tra Bochum e Borussia Monchengladbach è stata interrotta perchè il guardalinee è stato colpito in testa da una bottiglia lanciata da un tifoso. I giocatori, dopo aver mostrato il loro dissenso ai tifosi, si sono recati negli spogliatoi.

Il Monchengladbach si trovava in vantaggio per 2-0, grazie alle reti di Plea ed Embolo quando la partita è stata interrotta. Il match non è ancora ricominciato. A compiere il gesto è stato un tifoso del Bochum.