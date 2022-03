La strana coppia, Boateng al fianco di Sylvester Stallone. Poi Kevin Prince svela i motivi della rottura con Melissa Satta

SportFair

Kevin Prince Boateng è un calciatore dell’Hertha Berlino, è diventato famoso anche in Italia per le sue esperienze con le maglie di Milan, Sassuolo e Fiorentina. L’intenzione è quella di concludere la carriera da calciatore conquistando buoni risultati e poi concentrarsi su altri aspetti. Non è mai stato un personaggio banale, dentro e fuori dal campo. Il ghanese con cittadinanza tedesca è stato sempre molto chiacchierato anche per la sua vita sentimentale. Il rapporto con Melissa Satta è naufragato, Boateng ha iniziato una nuova relazione con l’influencer Valentina Fradegrada, la coppia è già uscita allo scoperto sui social.

Boateng si è raccontato in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’: “non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina. L’intervista con titoli acchiappaclick, tipo “mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto”. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria. Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti”.

I progetti di Boateng sono importanti, per il presente e per il futuro. Il calciatore ha intrapreso con Valentina un rapporto di vita tra convivenza, una casa in Italia e un futuro insieme. E’ pronto anche a cambiare mestiere, farà l’attore in una serie tv al fianco di… Sylvester Stallone: “con Sylvester è nata un’amicizia e sto costruendo una serie tv ispirata alla mia vita, ma non sul calcio”.