Aria di crisi tra Berrettini e Ajla? Cancellate tutte le foto con Matteo, la Tomljanovic ha smesso di seguirlo

In California non si parla solo di tennis. In queste ore nei campi di tennis di Indian Wells si parla anche di… gossip. Sembra infatti che ci sia aria di crisi tra Matteo Berrettini e AjlaTomljanovic: la tennista australiana ha infatti tolto il ‘segui’ all’azzurro, numero 6 al mondo, cancellando anche dal suo profilo le foto che la ritraevano in sua compagnia.

Nel profilo di Berrettini, invece, compare ancora qualche foto in compagnia con la tennista croata naturalizzata australiana. Chissà se nel corso del torneo di Indian Wells confermeranno un’ipotetica rottura o smentiranno i rumors.