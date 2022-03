Benzema, che frecciata a Donnarumma: “non è un errore, è pressione”

SportFair

Benzema è stato il protagonista indiscusso della sfida di ieri sera tra Real Madrid e PSG valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Dopo una partita dominata dalla squadra francese per circa 60 minuti, il ribaltone grazie ad una fantastica tripletta che ha regalato ai padroni di casa il passaggio ai quarti di finale della competizione.

“La vittoria è per i tifosi, avevamo bisogno di loro. Il PSG è una grande squadra, ma ce lo siamo meritati“, ha affermato a fine partita Benzema. “Abbiamo perso all’andata, abbiamo perso all’intervallo. È stata molto dura. Ma questa è una partita di Champions League. Abbiamo iniziato bene, abbiamo delle occasioni e in una contro, loro ci ha segnato. La rimonta è andata in pezzi per una questione di forza mentale“, ha aggiunto.

Non è mancato un commento su Donnarumma, il presunto fallo e l’errore del portiere italiano: “non è un errore, è pressione. Quando mettiamo pressione possiamo battere chiunque. Ogni partita è una finale per noi e oggi abbiamo visto che il Real Madrid è vivo”.