Benzema da record, decide tutto lui! Male Donnarumma, il Real Madrid ribalta il PSG e vola ai quarti di Champions League

I quarti di finale di Champions League sono realtà per il Real Madrid. Dopo una partita complicata, in cui il PSG era riuscito a portarsi in vantaggio, e quindi in parità, con Mbappè, al quale sono stati annullati ben 2 gol, Benzema ha preso la situazione in mano ribaltando il risultato in meno di 20 minuti.

Il calciatore francese ha realizzato una tripletta spettacolare, che difficilmente verrà dimenticata: Benzema diventa il giocatore più anziano, superando Giroud, a realizzare una tripletta in Champions, a 34 anni e 89 giorni.

Serata amara per Donnarumma, ammonito, Messi e tutto il PSG.

Match anonimo invece a Manchester, dove il City, sicuro del passaggio ai quarti visto il 5-0 dell’andata, ha ospitato lo Sporting. Serviva un miracolo, che non è accaduto: la partita è terminata 0 a 0.