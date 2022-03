300 mila euro per un 13enne, l’acquisto del Bayern Monaco è da record: incasso monstre per la famiglia, così si è concluso il trasferimento di Mike Wisdom

SportFair

Il Bayern Monaco si conferma uno dei club più prestigiosi al mondo. I tedeschi sono in corsa per obiettivi importanti, in Bundesliga sono nettamente favoriti per la vittoria mentre in Champions League è una delle candidate per alzare la Coppa. Nel corso degli ultimi anni ha lavorato benissimo sul fronte calciomercato, sono stati acquistati giovani talenti già pronti ad altissimi livelli, in più sono stati confermati i calciatori di maggiore spessore, su tutti Lewandowski. La strategia del Bayern Monaco non è cambiata, la dirigenza continua a muoversi per assicurarsi le prestazioni di giovani talenti, in grado di rappresentare il futuro del club. L’ultimo acquisto non è passato di certo inosservato, il club tedesco ha confermato ancora una volta la volontà di costruire un progetto a lungo termine.

L’acquisto record di un 13enne

Il Bayern Monaco ha appena concluso un acquisto record. Non stiamo parlando di 100 o 150 milioni di euro, ma di 300 mila euro. Nulla di strano, se non fosse che il calciatore in questione è appena 13enne. Si tratta di Mike Wisdom, il Bayern Monaco ha raggiunto l’accordo con il Borussia Mönchengladbach per il trasferimento del giovane calciatore, considerato uno dei più promettenti della sua età. E’ stato definito come un “prospetto eccezionale”, in grado di calciare con entrambi i piedi e bravissimo nel dribbling. Al momento il suo ruolo ideale sembra quello di centrocampista, ma potrebbe disimpegnarsi anche in una posizione leggermente più avanzata. Il Bayer Monaco ha superato la concorrenza di Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Il Mönchengladbach incasserà circa 20 mila euro, la maggior parte della somma è riservata ai genitori, mentre il calciatore riceverà un piccolo stipendio mensile. Wisdom inizierà il percorso dall’Under 15 del Bayern Monaco con l’obiettivo di ritrovarsi, entro qualche anno, in prima squadra con i grandi.