Bastianini super nelle Fp3 del Qatar, delusione Quartararo: il francese dovrà passare dalla Q1

SportFair

E’ terminata la terza sessione di prove libere del Gp del Qatar di MotoGP. I piloti, dopo l’esordio di ieri, hanno iniziato a prendere confidenza col circuito di Losail, regalando spettacolo in pista.

Il più veloce delle FP3 del Qatar è stato Bastianini, seguito da Pol Espargaro e Pecco Bagnaia. Quarto tempo per Fabio Quartararo che non basta al francese per accedere alla Q2 del Gp del Qatar: il campione del mondo in carica di MotoGP, infatti, questo pomeriggio, dovrà passare dalla Q1. Passano direttamente in Q2 invece Rins, Marc Marquez, Mir, Martin, Bastianini, Pol Espargaro, Morbidelli, Bagnaia, Miller e Aleix Espargaro.