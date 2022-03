Bastianini si commuove, la dedica è speciale: “vittoria per Fausto Gresini”

SportFair

Il campionato di MotoGp si è aperto con il botto, la gara in Qatar si è conclusa con la vittoria dell’italiano Enea Bastianini, alle sue spalle Binder e Espargaro. E’ stata una vittoria particolare per il pilota della Ducati che ha dedicato il successo a Fausto Gresini, morto a febbraio 2021 per complicanze da Covid.

Bastianini: “provo emozioni incredibili, ho spinto già dalla partenza. Volevo risparmiare le gomme per la fine. Espargaro era vicino, era il momento di spingere. L’ho superato e vinto. Voglio dedicare questa vittoria a Fausto Gresini che sono sicuro che da lassù mi ha spinto alla grande fino al traguardo. Oltre a questo devo dire che con il team abbiamo creato qualcosa di bello e li ringrazio tantissimo, come la mia famiglia e tutti i tifosi”.