Bastianini è il più veloce del warm up del Gp del Qatar: prima caduta per Marc Marquez

In attesa dello spettacolo di questo pomeriggio, quando sul circuito di Losail andrà in scena il primo Gp della stagione 2022 di MotoGP, i piloti sono scesi in pista per il warm up del Gp del Qatar.

Al termine della sessione è stato Enea Bastianini il più veloce, seguito da Zarco e Aleix Espargaro. Quarto tempo per Oliveira, che si lascia alle spalle Quartararo e Bagnaia. Settimo il poleman Jorge Martin, mentre Marc Marquez, protagonista della sua prima caduta di questa stagione, è appena fuori dalla top 10, 11°.