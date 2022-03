Il Barcellona è una spettacolo, umiliato il Real Madrid: 0-4 senza storia, tutti i meriti di Xavi

SportFair

Che spettacolo nel Clasico della Liga spagnola tra Real Madrid e Barcellona. Brutta prestazione della squadra di Ancellotti, la stagione dei Blancos continua ad essere eccezionale. Il Real ha eliminato il Psg agli ottavi di Champions League e guida la classifica del campionato con grande merito. Ma tutti gli applausi sono per il Barcellona e per l’allenatore Xavi. L’ex centrocampista si sta dimostrando un grandissimo tecnico, è riuscito a risollevare le sorti di un club che sembrava sprofondare sempre più più, è riuscito a risalire la classifica e attualmente occupa la terza posizione, a -3 dal Siviglia e con una partita da recuperare.

Il Barcellona ha dominato in trasferta e ha vinto con il risultato di 0-4, punteggio che lascia pochi dubbi. La gara è in archivio già nei primi minuti con i gol di Aubameyang e Araujo. Al 47′ il tris di Torres, al 53′ la doppietta personale dell’ex Arsenal. Il Real Madrid non ha la forza di reagire, oggi l’umiliazione è stata veramente pesante.