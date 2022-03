Barcellona e Manchester City chiamano, ma Sudakov non può rispondere: l’ucraino è nascosto in un bunker

SportFair

Heorhij Viktorovyč Sudakov è un calciatore del 2002, è considerato di grande talento. E’ un giocatore giovane, ma si è messo già in mostra con ottime giocate. Si tratta di un centrocampista centrale che può giocare anche in zona arretrata, ma è principalmente un calciatore offensivo, con una buona visione di gioco e un ottimo tiro. E’ ucraino, nel giro anche della Nazionale ucraina. E’ cresciuto nel settore giovanile dello Shakhtar, poi l’esordio in prima squadra. E’ già finito nel mirino dei più importanti club in Europa, soprattutto Manchester City e Barcellona.

Il dramma della guerra tra Ucraina e Russia ha toccato da vicino anche il calciatore. Come conferma ad ‘As’ l’allenatore della seconda squadra Fernando Valente: “Sudakov è stato il più grande talento che ho allenato nella mia vita, 20 anni, internazionale A per l’Ucraina, contratto appena rinnovato fino al 2026 con lo Shakhtar; una persona fantastica in attesa di essere padre con la moglie Lisa di una bambina”.

La coppia è però nascosta in un bunker, a causa della guerra: “sogni da realizzare, strappati da un bunker da una guerra insensata. Sì, piango e prego per questa coppia e per tutti i giovani giocatori e amici che ho lasciato in una Nazione che mi ha reso felice per due anni. Il mio cuore è spezzato…”, aggiunge Valente.

“Sudakov è un ragazzo con un enorme potenziale, anche per giocare per il Barcellona o il Manchester City. È stato il più grande talento che ho allenato ed è uno dei legami più forti che ho. Sul mio cellulare tengo una foto prima del conflitto tra lui e la sua ragazza, che è incinta, felice, e qualche tempo fa me ne ha mandata un’altra bloccata in un bunker e triste. Ogni volta che lo rivedo, le mie lacrime mi vengono agli occhi”, ha concluso l’allenatore.