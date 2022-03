Bandiera rossa a Mandalika: la moto di Rins in fiamme, caduta per Zarco! Ferme le FP4 del Gp d’Indonesia | VIDEO

SportFair

A Mandalika non manca lo spettacolo, ma anche un po’ di preoccupazione. Le FP4 del Gp d’Indonesia di MotoGP sono state interrotte dopo pochi minuti dal via. Bandiera rossa a Mandalika, dopo la caduta di Joan Zarco: il pilota francese è scivolato in pista sull’olio della Suzuki di Alex Rins, andata in fiamme.

Vista la pericolosità dell’asfalto è stata necessaria l’interruzione della sessione per poter pulire la pista e consentire ai piloti di girare in sicurezza.