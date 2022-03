Balotelli scatena le reazioni: “ho le stesse qualità tecniche di Messi e Cristiano Ronaldo”

SportFair

Le qualità dal punto di vista calcistico non sono mai state in discussione, la sua carriera è stata limitata da qualche ‘colpo di testa’. Stiamo parlando ovviamente di Mario Balotelli, l’attaccante ha ritrovato grande fiducia grazie all’esperienza in Turchia, sta trascinando l’Adana con gol e grandi prestazioni. L’ex Inter e Milan si candida ad un ruolo da protagonista con la maglia della Nazionale italiana in vista degli spareggi Mondiali, Mancini sta valutando il graduale inserimento considerando i problemi degli azzurri nel reparto avanzato.

Balotelli è tornato a parlare ed è riuscito a scatenare nuove reazioni, paragonandosi a Messi e Cristiano Ronaldo a The Athletic: “ho perso alcune occasioni per essere a quel livello. Ma sono sicuro al 100% che la mia qualità sia allo stesso livello di queste persone, ma io, ripeto, ho perso alcune occasioni. Succede. Al giorno d’oggi non posso dire di essere bravo come Ronaldo, perché Ronaldo ha vinto quanti Pallone d’Oro? Cinque? Non posso paragonarmi a Messi e Ronaldo, nessuno può. Ma se parliamo solo di qualità, di qualità calcistica, non ho nulla di cui essere geloso a dire il vero”.

“L’unico obiettivo che ho è andare in Nazionale e provare a portarla al Mondiale, cercando anche di arrivare ai primi tre posti in campionato con l’Adana. So che non è facile, ma sono queste le cose più importanti in questo momento”.