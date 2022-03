Bagnaia si sfoga, la Ducati lo difende: “è colpa nostra, non di Pecco”

SportFair

La prima gara dell’anno non è stata positiva per Pecco Bagnaia: il pilota Ducati ha faticato durante tutto il weekend del Gp del Qatar, per poi finire in anticipo la corsa a causa di uno scivolone.

Bagnaia si è sfogato a fine gara, spiegando i motivi che gli hanno impedito di far bene in pista. Successivamente è stato il turno di Ducati, che ha preso le difense del suo pilota: Davide Tardozzi ha infatti commentato quanto accaduto, prendendosi tutte le responsabilità come team.

“Quello che è successo non è accettabile ed è qualcosa su cui dobbiamo riflettere dobbiamo capirlo e fare un’autocritica per cercare di rimediare a tutti i problemi. Credo che abbiamo commesso degli errori e questo non può succedere una seconda volta. Se la Ducati si è concentrata troppo sui test di sviluppo? È possibile. Abbiamo fiducia al 100% in Pecco. Lui è una gran uomo-squadra e un pilota molto veloce, quindi crediamo che se gli diamo quello che merita – concentrazione e una moto che gli permetta di guidare senza problemi – allora sarà al top in ogni gara. È stata colpa nostra, non di Pecco”, ha dichiarato il team manager Ducati a The Race.