Bagnaia si lascia alle spalle la delusione del Qatar: “ero arrabbiato, Ducati non si doveva scusare con me”

E’ iniziato un nuovo weekend di gara della MotoGP! I piloti sono in Indonesia, dove domenica si sfideranno sul circuito di Mandalika. In attesa di scendere in pista per le prime prove libere i piloti hanno risposto alle domande dei giornalisti nel giovedì dedicato alla stampa.

Pecco Bagnaia, che in Qatar non ha disputato un weekend soddisfacente, adesso vuole far bene e in Indonesia è tornato a parlare di quanto accaduto a Losail e delle scuse del suo team dopo la gara amara, terminata con una sua caduta.

“Non penso che la Ducati dovesse scusarsi con me, perché siamo un team e lavoriamo insieme. Abbiamo parlato nel box e abbiamo chiarito tutto, quindi non c’era bisogno di scusarsi per nulla. In ogni caso, penso che questo fine settimana sarà un’altra storia. A casa ho avuto del tempo per rilassarmi, ho fatto una sessione di allenamento divertente al Mugello e sabato ho girato anche al Ranch, quindi ho avuto tempo per mettermi tutto alle spalle”, ha affermato il ducatista.

Bagnaia è tornato anche sulle sue dichiarazioni post Gp del Qatar, nelle quali affermava di “non essere qui per fare il tester”. “Per essere chiaro, avevo detto che avevo provato troppe cose, ma credo che sia passato il messaggio sbagliato, come che io non voglia più farlo in futuro. Ma non è così, so benissimo che va fatto in un team ufficiale. Durante il weekend c’erano state molte domande sull’argomento, poi dopo la gara ero anche un po’ arrabbiato, quindi forse è passato il messaggio sbagliato. Questo fine settimana comunque lavoreremo in maniera differente, per cercare di capire le condizioni e le gomme. Il setting è già a posto e non voglio toccarlo troppo, come facevo anche l’anno scorso“.

Passando al nuovo weekend di gara Bagnaia ha aggiunto: “la moto che userò qui sarà esattamente identica a quella del Qatar, perché nella FP4 eravamo riusciti a risolvere tantissime cose. Ovviamente, quando hai una moto nuova devi capirla prima di poterla sfruttare al 100%. Noi ci siamo concentrati su quello e in Qatar ci eravamo riusciti, vediamo come andrà qua. Rispetto ai test credo che abbiamo fatto un grosso passo avanti in termini di feeling, ma lo sapremo solo nei prossimi giorni se è realmente così“.

“A vedere il layout e anche come erano andati i test, dovrebbe essere una buona pista per noi, perché ci sono tante curve veloci da raccordare e la nostra moto è forte in questo. Ai test Honda e Yamaha sono state molto veloci, ma credo che in questo weekend possano cambiare tante carte in tavola“, ha concluso.