La stagione 2022 di MotoGP inizia col botto! Importante decisione in casa Ducati: Bagnaia ha scelto di correre col motore 2021

E’ iniziato finalmente lo spettacolo della MotoGP! In attesa di scendere in pista domani, per le prime sessioni di prove libere del Gp del Qatar, oggi i piloti sono stati protagonisti sul circuito di Losail e nel paddock per le prime foto ufficiali della nuova stagione e le prime conferenze stampa.

La stagione 2022 di MotoGP inizia col botto! Pecco Bagnaia, insieme a Ducati, ha deciso di non usare il motore 2022, ma di scendere in pista con un motore 2021 aggiornato.

Una decisione che costringe anche Jack Miller ad usare lo stesso motore. Sembra che il motore 2022 non abbia dato al pilota torinese le stesse buone sensazioni che aveva in pista invece lo scorso anno, col motore 2021, col quale ha lottato per il titolo Mondiale.

Una decisione, quella di Bagnaia, che qualche settimana fa ha rinnovato con Ducati fino al 2024, presa insieme agli ingegneri del team di Borgo Panigale. Una scelta che non consente ripensamenti: una volta montato il motore, il team sarà costretto ad utilizzare la stessa versione per tutta la stagione. La decisione del pilota italiano non avrà conseguenze invece sugli altri team Ducati.