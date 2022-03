‘Augurio’ shock a Lewis Hamilton: commissario del Gp dell’Arabia Saudita allontanato dal circuito di Jeddah

SportFair

Il weekend di gara di Jeddah si sta rivelando tutt’altro che noioso. Dopo le prime due sessioni di prove libere, nelle quali è stato Leclerc il più veloce, e la paura per l’attacco missilistico a 20 km dal circuito, un altro episodio sconvolge i protagonisti del Gp dell’Arabia Saudita, uno in particolare, Lewis Hamilton.

Uno dei commissari del Gp dell’Arabia Saudita, infatti, ha pubblicato un tweet, per poi rimuoverlo poco dopo, con un ‘augurio’ tremendo al britannico della Mercedes: “ti auguro di avere un incidente come quello di Grosjean in Bahrain”.

Il commissario si riferiva allo schianto spaventoso nel quale il francese della Haas ha rischiato di perdere la vita, con conseguenze tremende alle mani.

L’uomo, che è stato allontanato dal circuito di Jeddah, ha poi chiesto scusa con un altro tweet: “mi scuso con la Saudi Motorsports and Motorcycle Federation e con il pilota Lewis Hamilton per il mio tweet precedente. Ho annunciato il mio ritiro dalla pista“.