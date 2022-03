Aubameyang non passa inosservato: l’auto da corsa è… mostruosa | VIDEO

SportFair

Aubameyang non è di certo uno che vuole passare inosservato. Mentre molti personaggi dello sport e calciatori cercano di mantenere un profilo basso, per non farsi riconoscere in strada e poter avere una vita il quanto più normale possibile, sembra che il calciatore gabonese del Barcellona abbia invece la passione per… apparire.

Il giocatore è stato immortalato a bordo di un dei suoi gioiellini dopo aver segnato la doppietta nel 4-0 contro il Real Madrid. Aubameyang ha sorpreso tutto con una supercar iridescente.