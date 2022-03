Attività fisica, sport e non solo: le migliori app che contribuiscono al benessere personale

SportFair

Nell’era del digitale, e soprattutto nello scenario post-Covid, in tanti hanno scelto di integrare l’allenamento in palestra – o presso altre strutture sportive – con servizi online come app o abbonamenti digitali. Che si tratti di un modo per sopperire alla mancanza di tempo, o di variare gli allenamenti, l’integrazione di nuovi mezzi e strumenti dedicati all’attività fisica ha portato effetti indubbiamente positivi, avvicinando sempre più persone al movimento e rendendolo possibile praticamente in qualsiasi momento e luogo.

Ma l’attività fisica non è l’unico elemento a cui prestare attenzione per condurre una vita sana e serena. Secondo Gympass, la più grande piattaforma di corporate wellbeing al mondo, sono ben 8 le dimensioni di cui prendersi cura per raggiungere il benessere di corpo e mente: alimentazione, fitness, sonno, salute mentale, pianificazione finanziaria, meditazione, sollievo dallo stress e sostegno in caso di dipendenze.

Ecco perché, per raggiungere un benessere davvero a 360°, Gympass mette a disposizione dei propri utenti un’offerta che comprende oltre 30 app per la salute, il fitness e il benessere. Ecco alcune delle più amate e apprezzate da integrare nella propria wellness routine:

1) Sonno – Definita “l’app più felice del mondo” secondo uno studio condotto su 200.000 utenti iPhone, Calm è l’app dedicata a sonno, meditazione e rilassamento. Tra le sue feature per migliorare la qualità del sonno, Calm offre oltre 100 Sleep Stories – storie della buonanotte per tutte le età, che spaziano tra letteratura classica, fiabe per bambini, articoli scientifici e molto altro – una collezione di Sleep Music rilassante e masterclass tenute da esperti di fama mondiale.

2) Salute mentale – iFeel è pensata per migliorare il benessere emotivo in 1 minuto al giorno: permette di tracciare il proprio umore, ricevere consigli personalizzati e, in caso di necessità, avviare un percorso di terapia online con psicologi specializzati e certificati. Una vera e propria “stanza virtuale” privata e confidenziale, creata su misura per ogni utente e aperta 24h al giorno, dove dialogare con uno psicologo dedicato per raggiungere i propri obiettivi personali.

3) Finanza personale – Addio a conteggi e fogli excel: Mobills è l’app dedicata alla finanza personale, pensata per gestire tutte le dimensioni finanziarie legate al proprio budget. Alcune delle sue funzioni? Vedere tutti i propri conti, carte, entrate ed uscite in un solo posto; tenere sotto controllo la propria situazione finanziaria e utilizzare il denaro per raggiungere i propri obiettivi; creare budget e piani di spesa.

4) Meditazione – Meditopia offre ai suoi utenti oltre 1.000 meditazioni profonde, dedicate esattamente agli aspetti che ciascuno di noi è chiamato ogni giorno ad affrontare come persona, e che abbracciano l’intera gamma delle esperienze umane: relazioni, aspettative, accettazione, solitudine, percezione del corpo, sessualità, scopo della vita e sensazione di inadeguatezza. Meditopia è un vero e proprio “santuario” virtuale in cui sviluppare resilienza mentale e ritrovare la pace interiore.

5) Alimentazione – Nootric è l’unica app che offre piani alimentari personalizzati realizzati da veri nutrizionisti; con un database di oltre 1.000 ricette sane e semplici da realizzare, sfide e guide per cambiare le proprie abitudini e liste della spesa settimanali, consente di avvicinarsi a uno stile di vita sano e creare il proprio piano alimentare, dialogando con un nutrizionista dedicato e organizzando i pasti in base alle proprie necessità e gusti!