Sonego out all’esordio a Miami: Kudla vince in rimonta, ko anche Rublev

SportFair

Esordio amaro per Lorenzo Sonego al torneo ATP di Miami. Se i suoi colleghi connazionali Fognini e Sinner sono risuciti a spuntarla al terzo set, staccando il pass per il terzo turno del torneo statunitense, il torinese non è riuscito a fare altrettanto. Sonego è stato eliminato al debutto dallo statunitense Kudla, che ha trionfato in rimonta: il match è terminato dopo due ore e 31 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 7-6. 6-4.

Ieri sera è andata in scena la sfida attesissima tra Kyrgios e Rublev: l’australiano ha avuto la meglio sul rivale russo liquidandolo in soli 53 minuti di gioco con un 6-3, 6-0. Kyrgios sfiderà Fognini nel terzo turno del torneo.