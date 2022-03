SportFair

È l’ora del raduno per le staffette azzurre, tra lo stadio Paolo Rosi dell’Acqua Acetosa (Roma) e il Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia (Latina). Per la prima volta dopo la medaglia d’oro delle Olimpiadi, con il sensazionale record italiano di 37.50, lavoreranno insieme i quattro frazionisti della 4×100 autori dell’impresa di Tokyo, leggendaria non soltanto per l’atletica ma per tutto lo sport italiano. I campioni olimpici Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e Filippo Tortu (Fiamme Gialle) si prepareranno per gli appuntamenti stagionali agli ordini del responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo, a Roma, da lunedì a sabato prossimi (28 marzo-2 aprile). Destinazione Mondiali di Eugene (Stati Uniti, 15-24 luglio) ed Europei di Monaco di Baviera (Germania, 15-21 agosto). Tra gli sprinter convocati, al maschile anche Chituru Ali (Fiamme Gialle), il vicecampione italiano dei 60 Giovanni Galbieri (Aeronautica), Davide Manenti (Aeronautica), il bronzo europeo U20 dei 100 e della 4×100 Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) e Wanderson Polanco (Atl. Riccardi Milano 1946). Tra le donne, sempre per la 4×100, è presente la neo-primatista italiana dei 60 metri Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), insieme alle primatiste italiane di Tokyo Irene Siragusa (Esercito), Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), Anna Bongiorni (Carabinieri) e Vittoria Fontana (Carabinieri), alla novità 2022 Aurora Berton (Libertas Friul Palmanova), alla campionessa europea U23 dei 200 Dalia Kaddari (Fiamme Oro) e alla finalista mondiale della staffetta di Doha Johanelis Herrera (Aeronautica).

Raduno a Formia per le 4×400 nelle stesse date. Tra i convocati i finalisti olimpici e mondiali, nonché primatisti italiani, Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) ed Edoardo Scotti (Carabinieri). Al lavoro anche Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), Rebecca Borga (Fiamme Gialle), Mariabenedicta Chigbolu (Esercito), Brayan Lopez (Fiamme Azzurre), Raphaela Lukudo (Esercito), Alice Mangione (Esercito), Paolo Messina (Trieste Atletica), Petra Nardelli (Suedtirol Team Club), Anna Polinari (Carabinieri), Francesco Domenico Rossi (Cus Pro Patria Milano). In raduno a Formia anche gli ostacolisti, in pista da sabato 26 a venerdì 1° aprile. Tra loro Hassane Fofana (Fiamme Oro) ed Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) di rientro dai Mondiali indoor di Belgrado. Convocati anche Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Elena Carraro (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), Giuseppe Filpi (Atl. Agropoli), Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo), Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946), Federico Piazzalunga (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) e il bronzo europeo U20 dei 110hs Lorenzo Simonelli (Esercito).