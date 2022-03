Paralimpiadi invernali: atleti russi e bielorussi potranno gareggiare come neutrali a Pechino

SportFair

Il consiglio di amministrazione del Comitato paralimpico internazionale (IPC) si è riunito mercoledì (2 marzo) per discutere di come la violazione della tregua olimpica da parte dei governi russo e bielorusso stia influenzando i Giochi Paralimpici e il più ampio Movimento Paralimpico.

Il consiglio dell’IPC ha espresso le sue preoccupazioni e simpatie per gli atleti e i cittadini ucraini allo stesso modo e ha condiviso la sua gioia per il fatto che l’intera delegazione della squadra paralimpica ucraina sia arrivata sana e salva a Pechino oggi.

Il Consiglio è stato anche unito nella condanna dei governi di Russia e Bielorussia per aver violato la risoluzione delle Nazioni Unite nella settimana precedente l’apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022. Il Consiglio era anche d’accordo sul fatto che la violazione della Tregua non poteva rimanere impunita.

Nel decidere quale azione intraprendere, il Consiglio è stato guidato dai principi fondamentali dell’IPC, che includono un impegno per la neutralità politica e l’imparzialità e una convinzione incrollabile nel potere trasformativo dello sport. Questi sono i componenti chiave della nuova Costituzione IPC che è stata approvata all’Assemblea Generale IPC del 2021 tenutasi poco più di tre mesi fa.

Il Consiglio doveva anche lavorare nell’ambito dell’IPC Handbook, delle regole e dei regolamenti che regolano il Movimento Paralimpico e che sono approvati dai membri dell’IPC. A tale riguardo, attualmente non è un obbligo di appartenenza per un membro IPC garantire il rispetto della Tregua Olimpica.

Nell’ambito dei parametri del Manuale IPC, l’IPC ha intrapreso le azioni più forti possibili, che sono le seguenti:

1. L’RPC e l’NPC Bielorussia parteciperanno come neutrali ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 alle seguenti condizioni:

• Tutti i loro atleti/personale di supporto parteciperanno a titolo individuale come atleti neutrali/personale di supporto

• Gareggeranno sotto la bandiera paralimpica e l’inno paralimpico

• Non saranno inclusi nel medagliere

• La delegazione RPC deve coprire il simbolo RPC sulle proprie divise in tutte le cerimonie ufficiali e le competizioni sportive

• La delegazione bielorussa deve coprire le bandiere bielorusse sulle loro divise in tutte le cerimonie ufficiali e le competizioni sportive

2. Tutti gli ufficiali tecnici che parteciperanno ai Giochi dalla Russia e dalla Bielorussia saranno elencati come neutrali sotto la bandiera delle Paralimpiadi, così come gli allenatori dei rispettivi paesi coinvolti con altre squadre.

3. L’approccio di cui ai precedenti punti 1 e 2 sarà seguito anche in relazione alla partecipazione dell’RPC e dell’NPC Bielorussia ai 10 sport para disciplinati dall’IPC.

4. Il consiglio di amministrazione dell’IPC ha inoltre deciso, sia nel suo ruolo di custode globale del Movimento Paralimpico sia come federazione internazionale dei 10 sport paralimpici, che non terrà alcun evento in Russia o Bielorussia fino a nuovo avviso. Ciò includerà i Campionati Mondiali ed Europei, nonché tutte le competizioni a livello sanzionato come World Series, World Cups e Grand Prix. Il consiglio di amministrazione dell’IPC raccomanda inoltre che tutte le federazioni internazionali dello sport para, le organizzazioni regionali e gli IOSD seguano lo stesso approccio.

5. Un’Assemblea Generale Straordinaria dell’IPC si terrà nel 2022. Secondo la Costituzione dell’IPC, è necessario dare un preavviso di sei mesi prima che questo evento possa aver luogo. In questa riunione, i membri IPC saranno invitati a votare su:

A. Se garantire il rispetto della Tregua Olimpica debba essere un requisito di adesione (e quindi qualsiasi membro IPC che violi tale requisito in futuro potrebbe essere sospeso o revocato ai sensi delle regole IPC).

B. Se sospendere o revocare l’appartenenza al Comitato paralimpico russo e al Comitato paralimpico bielorusso.

6. L’Onore Paralimpico conferito a Vladimir Putin, Presidente della Russia, è stato ritirato.

7. Gli Ordini Paralimpici (il massimo riconoscimento che può essere presentato all’interno del Movimento Paralimpico) saranno ritirati dalle seguenti persone:

• Dmitry Chernyshenko, Presidente del Comitato Organizzatore di Sochi 2014 (ora Vice Primo Ministro della Federazione Russa)

• Dmitry Kozak, vice primo ministro russo (ora vice capo di stato maggiore dell’ufficio esecutivo presidenziale)

• Oleg Syromolotov, capo dell’Interagency Security Command Center, Sochi 2014 (ora viceministro degli esteri)

• Alexander Gorovoy, Vice Capo del Centro di comando per la sicurezza interagenzia, Sochi 2014 (ora Primo Vice Ministro dell’Interno)

8. Dati i limiti di tempo e la necessità che l’IPC si concentri sulla realizzazione di Giochi Paralimpici invernali sicuri e di successo in queste circostanze senza precedenti, il consiglio di amministrazione dell’IPC si riunirà di nuovo dopo i Giochi per discutere ulteriormente questa questione e qualsiasi azione aggiuntiva che potrebbe essere richiesto.