Ata-tanta, è ai quarti di Europa League: la squadra di Gasperini lascia il Leverkusen a ‘Boga’ aperta

Ata-tanta, è ancora una volta la squadra che mantiene in alto i colori italiani. Dopo l’eliminazione della Juventus agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, si sono giocati anche gli ottavi di finale di Europa League, in campo l’Atalanta contro un avversario forte come il Leverkusen. Gli ospiti erano forti del vantaggio dell’andata (3-2), anche al ritorno hanno disputato una partita coraggiosa e senza rinunciare a pungere in contropiede.

Gasperini si affida a Muriel, poi l’imprevedibilità di Malinovskyi e Koopmainers, i padroni di casa rispondono con Diaby e Adli. Nei primi minuti subito una grande occasione per Diaby, respinge Musso. Pochi minuti più tardi la tegola dell’infortunio di Toloi. La prima occasione per gli ospiti si registra al 28′ con Muriel. Alla fine del primo tempo ancora occasioni per il club italiano, ma il risultato non cambia.

Nella ripresa inizia il forcing del Bayer Leverkusen, il più pericoloso è ancora Diaby e poi ci prova anche Aranguiz. Poi una serie di cambi e altre occasioni per i tedeschi. Finisce 0-1 con il gol in contropiede di Boga. Atalanta ai quarti.