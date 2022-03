Ash Barty ed il taglio netto col tennis: “uscirò subito dal ranking WTA”

Ash Barty ha sorpreso tutti, ieri, con l’annuncio del suo ritiro da mondo del tennis. L’australiana, vincitrice degli Australian Open 2022, ha deciso di appendere la racchetta al chiodo, da numero 1 al mondo, a soli 25 anni.

Nella notte Barty ha tenuto una conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti e svelare ulteriori dettagli sulla sua decisione di ritirarsi. “Uscirò dalla classifica alla prossima occasione, ovvero dopo Miami. Si tratterà di un nuovo inizio per il tour, e credo sia un momento molto entusiasmante per tutti quanti“, ha affermato Barty, che ha poi elogiato la collega Swiatek, alla quale basterà una vittoria a Miami per prendersi il primo posto della classifica WTA: “penso che non ci sia persona migliore per occupare il primo posto del ranking. Gioca un tennis straordinario, mi è sempre piaciuto passare del tempo con lei e allenarmi con lei, ha portato una bellissima energia sul circuito. Spero che potrà continuare a essere se stessa, fare le cose a modo proprio e raggiungere i suoi sogni“.

“Ci sono tante cose che Ash Barty come persona vuole fare. Il mio fine ultimo non cambierà: cambierà soltanto il modo in cui farò arrivare il mio contributo. Dal punto di vista del tennis contribuirò attraverso i ragazzi giovani che ho intenzione di aiutare, ora che avrò più tempo per fare ciò che preferisco, ciò che porta il sorriso sulle labbra dei ragazzi, ricordandomi la gioia che provavo semplicemente a giocare a tennis quando avevo la loro età”, ha aggiunto Barty, che non ha voluto rivelare ulteriori dettagli sul suo futuro.