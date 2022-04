Una trattativa senza… Asensio, il futuro dello spagnolo è in Italia: l’indizio social sulla prossima destinazione | FOTO

SportFair

Voglio trovare un ‘Asensio‘ a questa situazione, anche se questa situazione un ‘Asensio’ non ce l’ha. E invece il senso è chiaro: Inter e Milan hanno messo gli occhi sul calciatore del Real Madrid, in scadenza di contratto nel 2023 e pronto a cambiare maglia già dalla prossima sessione di calciomercato. Le due squadre di Milano sono concentrate sulla stagione in corso con l’obiettivo di lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto. Le dirigenze iniziano a muoversi sul fronte calciomercato, dovranno rispettare alcuni parametri anche dal punto di vista economico. Un possibile affare riguarda Marco Asensio, attaccante in grado di dimostrarsi un valore aggiunto in qualsiasi campionato. Non è un punto fermo del Real Madrid e la trattativa per il rinnovo è bloccata. E’ finito nel mirino di Inter e Milan e il suo futuro potrebbe essere in Italia. Una foto della fidanzata ha scatenato la fantasia dei tifosi, la coppia si è immortalata con alle spalle il Duomo di Milano con la scritta “amore mio…”. Asensio è un vecchio pallino di Inter e Milan e la prossima estate potrebbe materializzarsi l’assalto decisivo.

Chi è Marco Asensio

Marco Asensio è un attaccante spagnolo, il suo ruolo preferito è quello di esterno ma è in grado di disimpegnarsi bene anche come prima punta. E’ un classe 1996 e i margini di miglioramento sono ancora molto importanti. E’ veloce, bravo nel dribbling e nell’uno contro uno, è migliorato anche in fase realizzativa. E’ riuscito a vincere già tanti trofei sia con le squadre di club che con la Nazionale. E’ cresciuto nelle giovanili del Maiorca, poi l’esordio in prima squadra. Si è messo in mostra ed è passato in prestito all’Espanyol, poi la chiamata addirittura del Real Madrid. E’ stato protagonista di buone partite, ma lo spazio è stato limitato a causa della forza della squadra. Potrebbe lasciare la Spagna per giocare con maggiore continuità e la soluzione italiana è quella più accreditata.

E’ riservato dal punto di vista caratteriale, ma la sua vita privata è finita anche sulle prime pagine dei giornali di gossip. Si è parlato di una relazione con la cantante Dua Lipa, adesso è fidanzato con Sandra Garal. La foto con alle spalle il Duomo di Milano rappresenta un indizio importante sul possibile trasferimento in Italia.