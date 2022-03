Naomi Osaka insultata, Murray lancia un messaggio alla collega: “fa parte dello sport, bisogna essere preparati”

SportFair

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Naomi Osaka in lacrime, ad Indian Wells a seguito di un insulto ricevuto mentre giocava. La tennista giapponese ha chiesto a giudice di sedia di allontanare lo spettatore colpevole del brutto gesto, ma non essendo stato possibile idenfiticarlo è rimasto in tribuna. Osaka non è riuscita a reagire in campo, colpita anche da quanto accaduto ed è uscita di scena dal Masters 1000.

Sull’episodio è i ntervenuto Andy Murray, che si è detto dispiaciuto, lanciando però un importante messaggio alla collega: “maltrattamenti? Ovviamente mi dispiace per Naomi, che l’ha infastidita molto, ma queste cose hanno sempre fatto parte dello sport. Devi essere preparato in qualche modo ed essere in grado di tollerarlo, perché succede regolarmente in tutti gli sport. Devi affrontarlo anche se non è piacevole“.

“Ho giocato in certe atmosfere nel tennis, come la Coppa Davis, fuori casa, dove è particolarmente intenso, e a volte le cose si dicono. Ovviamente vuoi che i fan siano lì e supportino i giocatori, e non che rendano le cose più difficili. Non lo so, ma è anche qualcosa che è sempre stato una parte dello sport. Se sta andando a una partita di basket, per esempio, e un giocatore sta tirando tiri liberi, la folla lo interrompe e, sebbene sia sbagliato per quelle persone farlo, anche gli atleti devono essere abituati o essere in grado di affrontare anche questo, anche se non è carino“, ha concluso il britannico.