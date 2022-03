Carlo Ancelotti nella storia: è il primo tecnico a raggiungere i quarti di finali di Champions per quattro decenni consecutivi

SportFair

Carlo Ancelotti è un allenatore eccezionale, uno dei migliori nella storia del calcio. Il tecnico italiano ha conquistato tantissimi trofei e superato molti record: l’ultimo proprio nella giornata di ieri. Il Real Madrid ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League al termine di una rimonta pazzesca. Dopo l’1-0 dell’andata contro il Psg, si è registrato il vantaggio di Mbappé. Nella ripresa i padroni di casa si sono scatenati con la tripletta di Benzema e il 3-1 definitivo.

E’ stata una giornata da ricordare per Carlo Ancelotti, anche dal punto di vista delle statistiche: è il primo tecnico della storia in Champions League a raggiungere i quarti di finale in quattro decenni diversi, dalla fine degli anni 90 ad oggi. La prima volta nel 1999 alla guida della Juventus, nel 2000 al Milan, nel 2010 con il Real Madrid e ieri sera sempre con i Blancos. Chapeau Carlo.