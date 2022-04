Colpo di scena Aguero, l’annuncio dell’attaccante: “potrei tornare a giocare”

SportFair

Il Kun Aguero aveva annunciato l’addio dal mondo del calcio a causa di un’aritmia cardiaca. E’ stato uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni, poi un malore durante la partita del Barcellona ha obbligato l’argentino ad appendere le scarpe al chiodo. Non sono da escludere colpi di scena, Aguero potrebbe tornare a giocare, come annunciato dal diretto interessato a ‘TyC Sport’.

“Devo ammettere che l’altro giorno mi è passato nella mente di tornare a giocare a calcio. I medici mi hanno detto che devo stare senza attività per 5-6 mesi ma io ho voglia di allenarmi di nuovo. Vorrei giocare in modo tranquillo. Mi ha chiamato anche l’Inter Miami ma ho detto no. Voglio chiamare il medico e parlarci. Sono venuto in Qatar perché mi ha invitato la Fifa. Mi trattano come una leggenda e devo dire che è bello. Quando giochi non ti rendi conto esattamente di quello che fai, ma quando vedi la considerazione che le persone hanno di te, capisci che ne è falsa la fatica”.