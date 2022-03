Incredibile in Thailandia: giocatore del Bangkok FC aggredisce un avversario | VIDEO

Scene folli dal campionato di calcio thailandese. E’ diventato virale il video che mostra la folle reazione di un giocatore del Bangkok, che gli ha rovinato la carriera intera.

Aisaret Noichaiboon, giocatore del Bangkok FC, dopo un ‘uno contro uno’ con un avversario, che ha tentato di rubargli la palla, finita poi in rimessa laterale, non ci ha visto più dalla rabbia. Il giocatore ha iniziato a correre verso il suo avversario, che intanto era tornato tranquillamente in difesa, per aggredirlo ferocemente con una gomitata sul volto. Inutile dire che, ovviamente, il giocatore è stato immediatamente espulso.

Bangkok FC player, Aisaret Noichaiboon was terminated from his contract immediately after the match, after his Muay Thai action against the opposing player. @vocketfc 😱 pic.twitter.com/9KDZLfThNQ

— Kobina Essar Niccolò Makaveli (@Sarkobina) March 13, 2022