Malore Sonny Colbrelli: gli aggiornamenti del team Bahrain Victorious sulle condizioni dell’azzurro

Il team Bahrain Victorious ha diramato pochi minuti fa un aggiornamento sulle condizioni di Sonny Colbrelli, che ieri ha accusato un malore dopo la volata finale della prima tappa del Giro di Catalogna.

Colbrelli, adesso cosciente, dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti medici per scoprire la causa del malore, ma quelli effettuati finora hanno escluso problemi gravi.

“Dopo essere stato ricoverato all’Hospital Universitari de Girona, il dottor Josep Trueta, Sonny Colbrelli era cosciente e si sentiva bene. Da allora è stato in contatto con la famiglia e gli amici mentre si riprendeva in ospedale. Oggi sarà sottoposto a ulteriori test per scoprire la causa dell’incidente di ieri. Tutti i test cardiaci effettuati ieri sera non hanno mostrato segni di preoccupazione o funzionalità compromesse“, questa la nota del team del campione italiano ed europeo in carico.