Adriano non perde il vizio: ubriaco in sella a una moto in favela | VIDEO

Adriano è stato un attaccante veramente eccezionale, si è messo in mostra soprattutto nell’esperienza italiana con la maglia dell’Inter. Il brasiliano ha indossato anche le divise di Parma, Fiorentina, Roma, poi Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense e Miami. E’ finito con continuità sulle prime pagine dei principali quotidiani, anche e soprattutto per questioni extra-calcistiche. La sua carriera è finita troppo presto, a causa di situazioni fuori dal campo poco professionali.

Un suo video ha scatenato tante reazioni sui social ed è diventato virale sul web. Continua la vita sregolata dell’ex attaccante. Su Tik Tok è stato pubblicato un video che ritrae il brasiliano, ubriaco, bere una birra in sella a una moto in una favela di Rio. La scena non è passata inosservata e conferma la vita sopra le righe di Adriano.