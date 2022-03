Abraham salva la Roma dalla figuraccia contro il Vitesse: un gol al 91′ regala i quarti di Conference League

SportFair

La Roma rischia tantissimo, poi nel finale trova il gol che permette ai giallorossi di staccare il pass per i quarti di finale di Conference League. La qualificazione sembrava già in ghiaccio dopo il risultato dell’andata (0-1) contro il Vitesse, al ritorno la squadra di Mourinho si è complicata la vita. La Roma è sempre più altalenante, la stagione si conferma di alti e bassi. La rosa è competitiva per lottare per le zone alte della classifica, anche la qualificazione in Europa è a rischio nel campionato di Serie A.

La Roma si schiera con Abraham, Mkhitaryan e Zaniolo, gli olandesi rispondono con Openda e Grbic. La squadra di Mourinho non è in giornata di grazia e non riesce a concretizzare alcune occasioni da gol. Il Vitesse gioca in modo compatto e prova a ripartire in contropiede. La gara si sblocca al 62′ con Wittek su una disattenzione dei padroni di casa. La partita senza indirizzata verso i tempi supplementari, in pieno recupero gol facile di Abraham su cross di Karsdorp. La Roma ai quarti di Conference League.