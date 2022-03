A Pechino la prima medaglia azzurra! Bertagnolli e Ravelli d’argento nel Super G vision impaired

SportFair

E’ arrivata dallo sci alpino la prima medaglia per l’Italia ai Giochi Paralimpici invernali di Pechino 2022, ed è arrivata dal nostro portabandiera, da uno degli atleti più rappresentativi degli ultimi anni a livello mondiale. Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli hanno conquistato la medaglia d’argento nel Super G di categoria vision impaired maschile. I due azzurri hanno fermato il tempo sul 1:09.31, giungendo con 0.40 di ritardo dai vincitori della gara, i britannici Neil Simpson e Andrew Simpson (1:08.91). Terzo posto per gli austriaci Johannes Aigner e Matteo Fleischmann (1:09.74).

“Finalmente è arrivata – ha dichiarato Bertagnolli – ieri non è andata proprio bene ma oggi ho tirato fuori quella forza in più che non avevo dimostrato in Discesa libera”.

“Avevo tante motivazioni per fare bene, volevo innanzitutto togliermi il dente e portare a casa una medaglia, quindi ottenere un risultato che ripagasse di tutta la fatica di questi ultimi anni e poi, per ultimo, volevo dedicare questa medaglia alla mia ragazza, che oggi compie gli anni”.“Domani mi aspetta la Super combi, che a PyeongChang non era andata benissimo, e questo è un ulteriore motivo di riscatto”.

“Sapevo che in Super G Giacomo va più forte che in Discesa libera – ha spiegato Andrea Ravelli – oggi, rispetto a ieri, è sceso con il giusto mood. Io gli ho detto solo di godersela e di sciare all’altezza dello sciatore che è. La medaglia l’abbiamo costruita nel percorso centrale e nel muro, dove ha recuperato parecchio. Nel piano finale ha lasciato qualcosa ma la pista è così e siamo noi che dobbiamo adattarci”.