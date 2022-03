2K Showcase e MyRISE, svelato il nuovo trailer di WWE 2K22 [VIDEO]

SportFair

2K svela oggi un nuovo trailer di WWE® 2K22 che mostra 2K Showcase e MyRISE, con una splendida narrazione della Superstar Rey Mysterio e dei suoi 20 anni di carriera in WWE. Inoltre verrano rivelate in anteprima storyline uniche per le divisioni maschile e femminile disponibili in MyRISE.

In Rey Mysterio 2K Showcase, i giocatori affrontano avversari leggendari come Eddie Guerrero, The Undertaker e Shawn Michaels, così come Superstar attuali, tra cui The Miz e Dolph Ziggler. Il gameplay frenetico passa in modo impeccabile a filmati storici dal vivo, utilizzando la nuova tecnologia Slingshot di 2K, per un’esperienza davvero coinvolgente.

MyRISE dà ai giocatori l’opportunità di sperimentare il viaggio di una Superstar WWE, dagli umili inizi di un Rookie al WWE Performance Center alla sfida di diventare una Superstar, per essere immortalato come una Leggenda WWE. Con storyline uniche per la divisione maschile e femminile disponibili, i giocatori incontreranno una serie di Superstar e Leggende WWE mentre intraprendono il viaggio.

