Zverev fuori di testa! Squalificato ad Acapulco: ha colpito con violenza la sedia dell’arbitro [VIDEO]

Scene folli ad Acapulco, durante il torneo ATP 500 di tennis. Il protagonista di un episodio molto spiacevole è un furioso Alexander Zverev: il tedesco, campione olimpico in gara, è uscito di senno durante una partita di doppio con Marcelo Melo.

La coppia è stata eliminata da Glasspool-Heliovara nel match valido per il primo turno del torneo e Zverev non è proprio riuscito ad accettare la decisione arbitrale. Sul 6-8 del tie-break, l’arbitro ha chiamato ‘in’ una palla visibilmente ‘out’. Zverev ha chiesto al giudice di sedia di scendere dalla sua postazione per controllare il segno, ma l’arbitro non ha voluto sentire ragioni, rimanendo fermo nella sua decisione.

Match point dunque per il duo avversario di Zverev e Melo che il match lo hanno perso. Una vera e propria ingiustizia, che però di certo non giustifica il comportamento del tennita tedesco: Zverev, infatti,ha perso le staffe e ha iniziato a colpire con la sua racchetta la sedia dell’arbitro, visibilmente spaventato.

Per questo Zverev è stato squalificato dal torneo singolare: “a causa del comportamento antisportivo al termine della partita di doppio di martedì sera, Alexander Zverev è stato sospeso dal torneo di Acapulco“, ha fatto sapere l’ATP con una nota ufficiale poche ore dall’accaduto. Zverev rischia anche una multa.