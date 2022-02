Vergogna Zouma, prende a calci e schiaffi il gatto: l’animale colpito come un pallone [VIDEO]

Un gesto vergognoso di Kurt Zouma, calciatore del West Ham. Il fratello del difensore ha pubblicato un video sui social che ha indignato tutti. Il francese di origini centrafricane maltratta il proprio gatto, le violenze sono accompagnate con risate di sottofondo. Il calciatore si è poi scusato: “anche se non ci sono scuse per il mio comportamento, di cui mi pento sinceramente, voglio farlo. Voglio dire che sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia rimasto sconvolto dal video e assicuro che i nostri due gatti stanno bene, sono amati da tutta la nostra famiglia ed è stato un incidente isolato che non si ripeterà”. I fatti lasciano poco spazio all’interpretazione: il gatto viene rincorso, schiaffeggiato, colpito con un calcio. Il video è stato pubblicato dal ‘The Sun’.

Il portavoce della Rspca è stato durissimo: “è un video sconvolgente. Non è mai accettabile prendere a calci, picchiare o schiaffeggiare un animale, che sia per punizione o altro. Indagheremo sempre su eventuali reclami che ci vengono presentati riguardo la salute degli animali”. Comunicato anche del West Ham: “il club condanna senza riserve le azioni del nostro giocatore, Kurt Zouma, nel video che è circolato. Abbiamo parlato con Kurt e tratteremo la questione internamente, ma vorremmo chiarire che non perdoniamo in alcun modo la violenza verso gli animali”.

Not a cat guy myself but to actually Zidane volley a living creature is a different level of mental illness.

Kurt Zouma you should be utterly ashamed of yourself. Disgrace. pic.twitter.com/J8ZotP8zyR

— Footy Limbs (@FootyLimbs) February 7, 2022