Zaynab Dosso mostruosa, tempo pazzesco sui 60 metri: record italiano dopo 39 anni!

L’Italia continua a volare nell’atletica. Non solo Jacobs, anche Zaynab Dosso è stata grandissima protagonista ad Ancona e ha realizzato il nuovo record italiano dei 60 metri. Prestazione da incorniciare dell’azzurra in occasione dei Campionati Italiani Indoor, il grandissimo tempo è stato di 7.16, è stato migliorato addirittura di 3 decimi il precedente primato. Lo scorso 11 febbraio aveva eguagliato il 7.19 di Marisa Masullo, realizzato addirittura nel 1983.

La 22enne reggiana ha messo in scena una prestazione che ha entusiasmato tutti: la partenza non è stata brillante, ma è riuscita ad uscire alla lunga. Si candida ad un ruolo da protagonista ai Mondiali Indoor, in programma a Belgrado nel weekend del 18-20 marzo. Zaynab Dosso è nata in Costa d’Avorio ed è arrivata in Italia nel 2009, è in possesso della cittadinanza italiana dal 2016. Può vantare anche quattro presenze in Nazionale.

“Mi voglio dare un 8. Nella Finale ho commesso degli errori, ma il tempo chiaramente è molto buono. Il mio target sono i Mondiali a Belgrado e lì voglio fare ancora meno”, le parole di Dosso ai microfoni di RaiSport.