Wolff per nulla dispiaciuto per la sostituzione di Masi, ma non accetta alcune accuse: “nessun collegamento col ritiro del ricorso”

Michael Masi non è più il Race Director della F1. L’australiano aveva preso il posto di Charlie Whiting e dopo il finale di Abu Dhabi la sua posizione è stata subito messa in discussione, soprattutto dalla Mercedes.

A prendere il suo posto, adesso, saranno Eduardo Freitas e Niels Wittich, che si alterneranno, supportati anche da uno staff che analizzerà le situazioni nel dettaglio.

La Mercedes, dopo l’annuncio della sostituzione di Masi, è stata presa di mira: al team di Brackley sono state lanciate pesanti accuse, c’è, infatti, chi pensa che abbia ricattato la FIA. Ricorso ritirato solo con la sostituzione di Masi? Toto Wolff assicura che non è così: “il collegamento tra il ritiro del nostro ricorso e l’uscita di qualcuno dalla FIA non è vera. Non so da dove arrivino queste accuse”, ha affermato alla tv tedesca RTL. Wolff poi ha ammesso anche di “non essere dispiaciuto” per l’addio di Michael Masi.