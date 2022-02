E’ ucraino ed è vice-allenatore della Dinamo Mosca: Andriy Voronin non si presenta in panchina, i tifosi intonano cori in suo onore [VIDEO]

La guerra tra Russia e Ucraina sta devastando il mondo intero. Mentre il popolo ucraino è sotto attacco, le popolazioni degli altri paesi soffrono insieme a loro. Tante le manifestazioni in segno di protesta nella varie città.

Dal mondo dello sport arrivano tantissime storie, di sofferenza, di emozione e commozione. Oggi raccontiamo quella di Andriy Voronin, vice-allenatore ucraino della Dinamo Mosca. Il tecnico, vista la situazione della sua Ucraina, non si è seduto in panchina nell’ultimo match della sua squadra, scosso troppo dalle vicende del suo paese.

I tifosi della Dinamo Mosca hanno quindi intonato cori per Voronin. Un gesto forte e davvero speciale: guidati dal capo ultras, tutti i tifosi hanno cantato per il vice-allenatore.

Dinamo Moscow fans sang their support for their Ukrainian coach Andrey Voronin, who was given a leave of absence from today’s 3-0 win against Khimki. pic.twitter.com/W4qiTGAJrS

— Russian Football News (@RusFootballNews) February 26, 2022