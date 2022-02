Mourinho si aggrappa a Volpato e Bove, i giovani salvano la Roma: l’Hellas Verona butta via la vittoria

SportFair

La Roma è in difficoltà, il Verona è in un buon momento e si conferma una sorpresa del campionato di Serie A. Terza partita consecutiva senza vittorie per la squadra di Mourinho, la zona Champions League è ancora lontana e anche quella Europa League è a rischio. Emergenza per i giallorossi a causa dei nuovi casi positivi al Covid, la compagine di Tudor è stata organizzata e molto concreta in fase realizzativa per gran parte di gara, nel finale ha pagato qualche ingenuità di troppo.

L’avvio di partita è veramente entusiasmante per l’Hellas Verona che si porta in doppio vantaggio dopo appena 20 minuti con Barak e Tameze. L’11 di Mourinho non ha la forza di reagire ed esce tra i fischi dell’Olimpico. Nel secondo tempo la Roma si gioca la carta Cristian Volpato, il giovane centrocampista riapre la partita al 65′. I padroni di casa attaccano, Mourinho ci prova con l’ingresso di un altro giovane: Edoardo Bove. E’ proprio il classe 2002, con una bellissima marcatura, a siglare il definitivo 2-2. La Roma sale a 41 punti, il Verona a 37.