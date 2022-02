Mamma mia Vlahovic, l’attaccante subito in gol con la Juventus: il pallonetto è perfetto [VIDEO]

SportFair

La Juventus è in campo per la 24esima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri sono stati protagonisti di un calciomercato veramente importante in grado di svoltare la stagione. La Vecchia Signora ha intenzione di sfruttare il derby che ha visto il successo del Milan contro l’Inter.

La squadra di Massimiliano Allegri è in campo davanti al pubblico amico contro un avversario insidioso, l’Hellas Verona. Inizio importante della Juventus. Il marcatore? Ovviamente Vlahovic, impatto clamoroso dell’ex Juventus che ha sbloccato con un pallonetto perfetto tra il delirio dei tifosi della Juventus.