Viviano, crisi di freddo in campo: il portiere trema per il gelo dopo 120 minuti di battaglia [VIDEO]

Emiliano Viviano continua a confermarsi un buon portiere, l’estremo difensore italiano è impegnato con la maglia del Fatih Karagümrük, l’esperienza in Turchia può essere considerata positiva. Il suo nome è salito alla ribalta per un episodio che si è verificato durante l’ultima partita. Il calcio deve fare i conti con il freddo pungente che ha condizionato anche le ultime partite, le immagini della partita tra Usa e Honduras che hanno giocato a -20° non sono passate inosservate.

Nel corso della partita Karagümrük e Konyaspor, le telecamere hanno immortalato due scene: la prima ha visto l’arbitro che ha accusato un risentimento muscolare per il freddo, poi gli occhi sono finiti sul portiere ex Fiorentina. Viviano è stato ripreso mentre tremava dal freddo e per la pioggia gelata. In campo è andata in scena una nuova battaglia che si è conclusa dopo 120 minuti di gioco e che si è conclusa sul risultato di 5-4.