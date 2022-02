Villarreal-Juventus, strepitoso Vlahovic: in gol dopo 33 secondi [VIDEO]

Inizia con il botto la partita degli ottavi di finale di Champions League tra Villarreal e Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal pareggio nella partita del campionato di Serie A contro il Torino.

Sono due le squadre italiane in corsa negli ottavi di finale, la situazione dell’Inter si è complicata dopo la sconfitta casalinga contro il Liverpool. Molto meglio i bianconeri. La Juventus passa in vantaggio dopo 30 secondi sul campo del Villarreal: assist di Danilo e Vlahovic incrocia. Il gol è bellissimo. Impatto strepitoso del serbo in Champions.

It’s taken Dusan Vlahovic less than 40 seconds into his Champion’s League debut to put one in the back of the net.

This man is incredible.#VillarrealJuve #UCL pic.twitter.com/mSOZDqeA0D

